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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da Suriye Toplantısına Katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı. Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terör tehditlerine karşı uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Fidan, Arap ülkeleriyle yapılan toplantıda, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması ana odağımız olmaya devam etmelidir. Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır. Terör örgütü Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir" mesajlarını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye konulu toplantıya katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Fidan'ı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud karşıladı. Al-Suud, ayrıca toplantıya katılmak üzere gelen Suriye geçici hükümetinin yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve diğer üst düzey yetkilileri de karşıladı.

Fidan, toplantı öncesinde pek çok mevkidaşıyla bir araya gelerek selamlaştı. Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, Arap ülkeleriyle yapılan toplantıda şu mesajları verdi:

"Suriyeli kardeşimiz Şeybani'nin masada bizimle birlikte olması bir dönüm noktası ve tarihi bir andır. Bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğu taşıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği, tüm çabalarımızı üzerine inşa ettiğimiz temel ilkeler olmaya devam etmektedir. Ülkedeki normalleşme işaretleri her geçen gün güçleniyor.

Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz. Çabalarımızı daha etkin kılmak için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabiliriz. Önümüzdeki dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörleri belirlemeliyiz. Toprak bütünlüğünün ve birliğin korunması ana odağımız olmaya devam etmelidir.

Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır. Terör örgütü Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam etmektedir. Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz. Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da Suriye Toplantısına Katıldı
Kaynak: ANKA / Güncel
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