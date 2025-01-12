Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Suriye Konulu Toplantılara Katılacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suriye konulu toplantılara katılacak ve çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suriye konulu toplantılara katılacak. Toplantıda Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Birleşik Krallık, Almanya, ABD, İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin temsilcileri de yer alacak.

Toplantıya katılması planlanan bölgesel ve uluslararası kuruluşlar arasında Arap Ligi, Körfez İşbirliği Konseyi, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği de bulunuyor.

Bakan Fidan, toplantıda, Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.