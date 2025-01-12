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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da İkili Görüşmeler Yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Suriye konulu toplantıların ardından İngiltere, Mısır ve Almanya Dışişleri Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da katıldığı Suriye konulu toplantılardan sonra pek çok ikili görüşme gerçekleştirdi.

Yetkililer, Bakan Fidan'ın İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da İkili Görüşmeler Yaptı
Kaynak: ANKA / Güncel
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