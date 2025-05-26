Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme yerel saatle 19.30'da başlayarak yaklaşık 1 saat sürdü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.
???????Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Putin, Rusya'ya ziyarette bulunan Fidan'ı kabul etti.
Yerel saatle 19.30'da başlayan görüşme sona erdi.
Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel