Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Görüşmenin devam ettiği bildirildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova temasları kapsamında Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Hakan Fidan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiği bildirildi. 19: 30'da başlayan görüşmenin devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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