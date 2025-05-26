Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile Görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile Görüşecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Moskova'da kabul edecek. Görüşmede Ukrayna krizi ana gündem maddesi olacak ve ikili ilişkiler ele alınacak.

(ANKARA) - Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova'ya iki günlük çalışma ziyareti kapsamında giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bugün kabul edeceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gün içinde Kremlin'de kapalı yapılacak birkaç çalışma toplantısı planlanmış durumda. Aynı zamanda, Başkan (Putin), bugün Moskova'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da kabul edecek" dedi.

Peskov, Putin ile Fidan'ın görüşmesinde Ukrayna konusunun 'doğal olarak ana gündem maddesi' olacağını söyledi. Ayrıca Fidan'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili ilişkilerin ele alınacağı görüşmeler yapacağını da aktaran Peskov, "Ve elbette Ukrayna meselesine dair görüş alışverişi zorunlu olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan, sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinsky ile bir araya geldi.

Bakanlık kaynaklarına göre Bakan Fidan, temaslarında Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı barışa bağlılığını vurgulayacak; Türkiye'nin daha önce olduğu gibi kolaylaştırıcı rol oynamaya hazır olduğunu yineleyecek. Ayrıca Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular gündeme gelecek. İkili görüşmelerde ticaret, enerji ve turizm gibi alanlardaki iş birliğinin mevcut durumu değerlendirilecek ve atılabilecek adımlar ele alınacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Hamas, ABD'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti

Hamas, ABD'nin teklifini kabul etti! İşte anlaşmanın içeriği
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş

Kıymaya eşek eti karıştıran firma, belediyeye de yemek veriyormuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü

Eşini bu isteği nedeniyle çocuklarının gözü önünde öldürmüş
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor

Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı

Kurban pazarında polislere saldıranlar için ekipler harekete geçti
2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar

2. Lig'de 27 bin kombine satarak Süper Lig takımlarını bile solladılar
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.