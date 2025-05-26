Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile Görüşecek

(ANKARA) - Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova'ya iki günlük çalışma ziyareti kapsamında giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bugün kabul edeceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gün içinde Kremlin'de kapalı yapılacak birkaç çalışma toplantısı planlanmış durumda. Aynı zamanda, Başkan (Putin), bugün Moskova'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da kabul edecek" dedi.

Peskov, Putin ile Fidan'ın görüşmesinde Ukrayna konusunun 'doğal olarak ana gündem maddesi' olacağını söyledi. Ayrıca Fidan'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili ilişkilerin ele alınacağı görüşmeler yapacağını da aktaran Peskov, "Ve elbette Ukrayna meselesine dair görüş alışverişi zorunlu olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan, sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinsky ile bir araya geldi.

Bakanlık kaynaklarına göre Bakan Fidan, temaslarında Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı barışa bağlılığını vurgulayacak; Türkiye'nin daha önce olduğu gibi kolaylaştırıcı rol oynamaya hazır olduğunu yineleyecek. Ayrıca Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular gündeme gelecek. İkili görüşmelerde ticaret, enerji ve turizm gibi alanlardaki iş birliğinin mevcut durumu değerlendirilecek ve atılabilecek adımlar ele alınacak.