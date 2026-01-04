Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Portekiz'i ziyaret edecek

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Portekiz'e yapacağı ziyaret kapsamında, ticaret, ekonomi ve güvenlik konularında önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Fidan'ın, Portekizli mevkidaşı ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Portekiz'e çalışma ziyaretinde bulunacak.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın yarınki ziyaret kapsamında Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirmesi, ayrıca Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı'na iştirak ederek "Yeni Küresel Düzenin ve Gelişen Güvenlik Paradigmalarının Ortaya Çıkardığı Sınamalar" başlıklı panelde hitapta bulunması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın görüşmelerinde, Türkiye ile Portekiz arasındaki ikili ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde ileri düzeye taşınmasına ve bölgesel konularda istişarelerin güçlendirilmesine yönelik adımları ele alması, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesine yönelik imkanları değerlendirmesi, bu kapsamda enerji, altyapı, ulaştırma ve liman yönetimi gibi öncelikli alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesinin arzu edildiğini ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın, savunma sanayi alanında, özellikle denizcilik boyutunda son yıllardaki ilerlemenin Türkiye-Portekiz ilişkilerine stratejik derinlik kazandırdığının altını çizmesi, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin güncel durumunu ele alması ve Ankara'nın görüş ve beklentilerini aktarması ve Türkiye'nin AB'nin sanayi stratejisine dahil edilmesinin taşıdığı kritik önemi vurgulaması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, mevcut sınamalar karşısında Türkiye'nin AB öncülüğündeki güvenlik ve savunma girişimlerine, projelerine ve programlarına dahil edilmesinin kritik önemde olduğunu belirtmesi, Portekiz'in Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik yapıcı yaklaşımının memnuniyetle karşılandığını aktarması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın müzakereler ve diplomasi temelinde adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması gerektiğine işaret etmesi de bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, Portekiz'in 21 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni tanıma kararı bağlamında, iki devletli çözüm temelinde uluslararası toplumla birlikte atılabilecek ortak adımları değerlendirmesi, bu kapsamda Gazze'de ateşkese tam riayet edilmesinin, insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının ve sürecin ikinci aşamasına geçilmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Türkiye-Portekiz ilişkileri

Türkiye ile Portekiz arasındaki diplomatik ilişkiler, Portekiz'in Lozan Antlaşması'nın ilgili bölümlerine katılımını bildirmesinin ardından 1926 yılında tesis edildi.

Bu çerçevede, diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 100. yıl dönümünün idrak edileceği 2026 yılında ortak etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2024'te 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2025 yılının ilk 10 ayında ise 3,1 milyar dolara ulaştı.

İki ülke, savunma sanayi işbirliğini artarak sürdürüyor. Bu kapsamda, Portekiz için üretilecek iki yardımcı yakıt ikmal ve lojistik gemisinden ilkinin sac kesim töreninin 14 Kasım 2025'te İstanbul'da düzenlenmesi, savunma sanayinde güvene dayalı ve uzun vadeli ortaklığın önemli bir kilometre taşı oldu.

Fidan, Portekiz'i son olarak, 25-27 Kasım 2024'te Lizbon'un Cascais kasabasında gerçekleştirilen "Medeniyetler İttifakı Girişimi 10. Küresel Forumu" vesilesiyle ziyaret etmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
