Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Varşova'da düzenlenen Türkiye-Polonya- Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Polonyalı mevkidaşı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.