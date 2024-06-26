Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi. Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve işbirliği konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Varşova'da düzenlenen Türkiye-Polonya- Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Polonyalı mevkidaşı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.