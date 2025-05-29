Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'dan Kiev'e hareket etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'dan Kiev'e hareket etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti için Polonya'dan trenle yola çıktı. Ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Polonya'dan trenle Kiev'e hareket etti

VARŞOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya ziyareti için sabah saatlerinde Polonya'dan Kiev'e demiryoluyla hareket etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha'nın davetine icabetle Kiev'e ziyaret gerçekleştirmek üzere sabah saatlerinde Polonya'dan trenle yola çıktı. Bakan Fidan'ın ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüşmesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca Ukraynalı mevkidaşı Sybiha'nın yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzey isimlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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