Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaparak bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, güncel bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kral Charles'tan 70 yıldır İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Derviş Tahir'e özel mesaj

Unutulmaz sürpriz, doğum gününü öyle bir isim kutladı ki!
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Kral Charles'tan 70 yıldır İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Derviş Tahir'e özel mesaj

Unutulmaz sürpriz, doğum gününü öyle bir isim kutladı ki!
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı