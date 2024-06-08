Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İstanbul'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İstanbul'da bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, İstanbul'daki Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü.