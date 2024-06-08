Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İstanbul'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İstanbul'da bir araya geldi.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, İstanbul'daki Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü.