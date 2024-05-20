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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'da görüşmelerde bulundu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Senato Başkanı Yousuf Raza Gilani ile bir araya geldi. Fidan, Pakistan'daki temasları kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Senato Başkanı Yousuf Raza Gilani ile bir araya geldi.

Bakanlığın görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, İslamabad'da, Pakistan Senato Başkanı Yousuf Raza Gilani ile görüştü." ifadesine yer verildi.

Fidan, Pakistan'daki temasları kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Güncel

Hakan Fidan Pakistan Diplomasi Politika Güncel Haberler

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