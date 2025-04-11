Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortadoğu Barışı İçin Toplantıya Katıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu'da Kalıcı Barış Antalya Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Endonezya, Katar, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları iştirak etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu'da Kalıcı Barış Antalya Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Cornelia Diamond Otel'de düzlenen toplantıya, Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Endonezya, Katar, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları iştirak etti. Bakan Fidan'ın konukları karşılamasının ardından toplantının birinci oturumuna geçildi.