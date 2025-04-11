İstanbul'da korkutan yangın! Alevler çevredeki otomobilleri yutmaya başladı

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler otomobilleri yutmaya başladı
Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı

Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu

Son seçimi bilen şirketten siyaset arenasını sallayacak anket

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortadoğu Barışı İçin Toplantıya Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen 'İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu'da Kalıcı Barış' toplantısına katılarak, Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Endonezya, Katar, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu'da Kalıcı Barış Antalya Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Endonezya, Katar, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları iştirak etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu'da Kalıcı Barış Antalya Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Cornelia Diamond Otel'de düzlenen toplantıya, Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Endonezya, Katar, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları iştirak etti. Bakan Fidan'ın konukları karşılamasının ardından toplantının birinci oturumuna geçildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.