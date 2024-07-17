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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijerli mevkidaşıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Niamey'de Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile birlikte Niamey'de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı.

Bakan Fidan burada, Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Hakan Fidan Nijer Politika Güncel Haberler

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