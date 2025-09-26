Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı Hasan ile görüştü.

