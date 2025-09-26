Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı Hasan ile görüştü.