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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta Gazze Temas Grubu Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta Gazze Temas Grubu Toplantısına Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM'nin 79. Genel Kurulu sırasında New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı X resmi hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York Şehri'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan paylaşım şöyle:

"Bakanımız Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı."

Kaynak: ANKA / Güncel

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