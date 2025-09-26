Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Faslı Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Naser Burita ile bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından, iki bakanın bir araya geldiği anlara dair fotoğraflar paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel