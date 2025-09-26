Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Faslı Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Naser Burita ile New York'ta bir araya geldi.

Bakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Naser Burita ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.