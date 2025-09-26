Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Faslı Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Naser Burita ile bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından, iki bakanın bir araya geldiği anlara dair fotoğraflar paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Naser Burita ile New York'ta bir araya geldi.

Bakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Naser Burita ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama

Mansur Yavaş'a kötü haber! Çok sayıda kişi tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü altın madalya

Tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü kez altın madalya
Kremlin'den Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısına yanıt

Trump'ın kameralar önünde yaptığı çağrıya Kremlin'den yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.