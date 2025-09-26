Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Fas ve Hollanda Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile ayrı ayrı bir araya geldi.

