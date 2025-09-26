Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Fas ve Hollanda Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Faslı mevkidaşı Burita ve Hollandalı mevkidaşı van Weel ile New York'ta görüştü.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
