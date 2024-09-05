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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Netanyahu Gazze'deki Soykırımın Baş Sorumlusu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de yaşanan soykırımın 'baş sorumlusu' olduğunu söyledi ve uluslararası aktörleri Netanyahu'ya baskı yapmaya çağırdı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de yaşanan soykırımın "baş sorumlusu" olduğunu söyledi ve uluslararası aktörleri Netanyahu'ya baskı yapmaya çağırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'ya yönelik ziyareti kapsamında Kuzey Makendonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski Üsküp'te ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkes müzakerelerindeki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, şunları kaydetti:

"Gazze'deki vahşet devam ediyor. Gerilimin Batı Şeria'ya sıçraması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar durumu daha da vahim hale getiriyor. Yaşanan soykırımın başsorumlusu Netanyahu'nun kendisidir. Netanyahu iktidarda kalmak uğruna ölüm ve dehşet saçmaya devam ediyor, Netanyahu ateşkese yönelik tüm girişimleri sabote ediyor. Ateşkes müzakerelerinde sürekli yeni şartlar getirerek oyunbozanlık yapmaya devam ediyor. İsrail'deki kamuoyu bile Netanyahu'ya isyan etmeye başladı. Uluslararası camia Netanyahu'yu durdurmak zorundadır. Katliama sessiz kalmak bu suça ortak olmakla eş anlamlıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Binyamin Netanyahu Hakan Fidan Politika İsrail Güncel Gazze

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