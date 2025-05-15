Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Toplantısında İkili Görüşmeler Yapacak

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı kapsamında aralarında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bulunduğu ikili görüşmeler yapacak. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile yapılacak toplantıya katılacak olan Fidan, basın toplantısı da düzenleyecek.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı yarın Antalya'da devam edecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre Fidan, toplantı salonuna giriş öncesinde kısa bir demeç verecek. Gayriresmi Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katılacak olan Fidan ayrıca basın toplantısı düzenleyecek.

Bakan Fidan, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile yapılacak toplantıya katılacak. Fidan yarın ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile ikili görüşmeler yapacak.