Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Toplantısında Fransız Meslektaşı ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Toplantısında Fransız Meslektaşı ile Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüştü.

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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