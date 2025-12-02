Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Çok sayıda ikili görüşme yapacak olan Fidan, toplantının ilk oturumunda, Türkiye'nin askeri kabiliyetleri ve savunma sanayisiyle İttifak' a ve Avrupa güvenliğine yaptığı katkılara değinecek. Fidan, NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları kapsamında bilgi paylaşacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Fidan'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve diğer bazı mevkidaşlarıyla görüşmesi bekleniyor.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Haziran ayında yapılan Lahey Zirvesi'nin sonuçlarının gözden geçirilmesi ile Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarına ilişkin Dışişleri Bakanları arasındaki ilk görüş alışverişine imkan sağlayacak. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılacağı oturum ve NATO- Ukrayna Konseyi olarak iki oturum halinde düzenlenecek. İlk oturumda İttifak'ın gündeminde yer alan öncelikli meselelerin ele alınması; bu bağlamda, başta Rusya- Ukrayna savaşı olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan gelişmelerin toplantının ana gündemini oluşturması bekleniyor. Müttefik Dışişleri Bakanlarının İttifak'ın doğusundaki gelişmelerin yanı sıra NATO'nun Güney istikametine yönelik politikaları, Balkanlar'daki durum ve Asya-Pasifik'in Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine etkileri gibi uluslararası güvenliği yakından ilgilendiren hususlara değinmeleri öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın oturumda Türkiye'nin güçlü ve modern askeri kabiliyetleri ve savunma sanayisiyle İttifak'a ve Avrupa güvenliğine yapmakta olduğu katkılara değinmesi ve NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları hakkında Müttefik Dışişleri Bakanları ile bilgi paylaşması bekleniyor. Fidan, NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirme çabalarının tekrara düşmeyen tamamlayıcı nitelikte olması ve bu amaca yönelik savunma alanındaki AB girişimlerinin Birlik üyesi olmayan tüm NATO Müttefiklerinin katılımına açık şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayacak. Savunma sanayi iş birliğinin öneminin altını çizecek olan Fidan, bu alanda Müttefikler arasındaki tüm engellerin kaldırılması beklentisini yineleyecek. Fidan, NATO misyon ve harekatlarına en çok katkı sağlayan ikinci müttefik olması ışığında Türkiye'nin, NATO liderliğindeki Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini bu yıl ekim ayında ikinci defa üstlenmesi dahil bu katkılarına değinecek.

Toplantının ikinci ve son oturumu olan NATO- Ukrayna Konseyi'ne Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas'ın katılmaları planlanıyor. Oturumda, Rusya-Ukrayna savaşındaki durum, savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar ile Ukrayna'daki reform çalışmaları ele alınacak.

Bakanlık yetkilisi, Fidan'ın bu oturumda Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyeceğini ve Ukrayna'ya yardımları hakkında bilgi paylaşacağını belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması ve adil ve kalıcı barışın tesisi için diplomasiye imkan tanınması gerektiğini ifade edecek olan Fidan'ın, bu kapsamda yaşanan son gelişmelere ilişkin Türkiye'nin görüşlerini dile getirmesi bekleniyor. Fidan, Türkiye'nin barışa yönelik sürece her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurgulayacak.