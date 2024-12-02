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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-4 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Fidan, toplantılarda terörizmle mücadele ve Suriye'deki istikrarsızlık konularında önemli mesajlar verecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-4 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak olan Fidan, toplantı kapsamındaki oturumlarda terör unsurlarının mevcudiyeti başta olmak üzere Suriye'deki mevcut çok yönlü sorunların istikrarsızlığı teşvik etmeye devam ettiğini ve terörizme karşı mücadelede tam dayanışma sergilenmesinin önemine dikkat çekecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, 3-4 Aralık'ta Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Genel Sekreterlik görevini 1 Ekim 2024 tarihinde devralan Mark Rutte'nin katılımıyla düzenlenecek ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı üç oturum halinde yapılacak.

Toplantı'nın ilk oturumu Ürdün Kralı II. Abdullah'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda Orta Doğu'daki kriz ve NATO ile Ürdün arasındaki iş birliği konuları görüşülecek. Fidan bu oturumda; terör unsurlarının mevcudiyeti başta olmak üzere Suriye'deki mevcut çok yönlü sorunların istikrarsızlığı teşvik etmeye devam ettiği, NATO'nun güneydoğu kanadını oluşturan Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığın yayılmasını amaçlayan tutumunun desteklenmesinin önem taşıdığını ve Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması ile terörle mücadele perspektifinden takip etmeyi sürdürdüğünü vurgulayacak.

Türkiye'nin Ürdün'ün NATO ile iş birliğine desteği yinelenecek

Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesine yönelik görüşlerini paylaşacak olan Bakan Fidan'ın Orta Doğu'daki krizlerin ve savaşların yan etkilerine, özellikle terörizmin yayılmasına zemin oluşturduğuna dikkat çekmesi bekleniyor. Fidan, Amman'da bir İrtibat Ofisi açılması da dahil, Türkiye'nin Ürdün'ün NATO ile iş birliğinin geliştirilmesine desteğini yineleyecek.

NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki diğer oturuma ise Ukrayna-Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılması bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumun ele alınacağı oturumda Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyecek. Savaşın  sonlandırılması için her hal ve karda diplomasiye imkan tanınması gerektiğini vurgulayacak olan Fidan'ın AB'nin AB üyesi olmayan müttefiklere yönelik yazılı taahhütlerine riayet etmesi gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor.

Terörizme karşı mücadele tam dayanışma vurgusu

Yalnızca müttefiklerin katılacağı son oturumda ise Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik risk ve tehditler ile mücavir bölgelerdeki tırmanmalar tartışılacak. Bakan Fidan bu oturumda 2023 Vilnius ve 2024 Washington Zirveleri'nde alınan kararlar uyarınca, müttefikler arasında savunma ürünlerinin ticareti önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğine vurgu yapacak. Fidan ayrıca terörizme karşı mücadelede tam dayanışma sergilenmesinin önemini vurgulayacak. Fidan toplantı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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