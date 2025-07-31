Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MSB Güler ve MIT Başkanı Kalın ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmeye dair paylaşımda fotoğraflara da yer verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile bakanlıkta görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, üçlü görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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