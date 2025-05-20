Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'ya Çalışma Ziyareti Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'ya Çalışma Ziyareti Gerçekleştiriyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-27 Mayıs tarihlerinde Moskova’ya yapacağı çalışma ziyareti sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Görüşmelerde Suriye, Libya ve Karadeniz bölgesindeki durumlar ele alınacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 25-27 Mayıs tarihlerinde Moskova'ya çalışma ziyaretinde bulunması bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova açıklamasında, Fidan'ın 25-27 Mayıs'ta Moskova'ya çalışma ziyaretinde bulunacağını ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin planlandığını belirtti. Zakharova, görüşmede Suriye, Libya, Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki durumun ele alınacağını kaydetti.

Rus basınında yer alan haberlere göre Dışişleri Bakanı Fidan, 25-27 Mayıs Moskova'ya çalışma ziyaretinde bulunacak. Haberlerde, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Fidan ile görüşeceği kaydedildi.

Haberlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova'nın "25-27 Mayıs tarihlerinde Türk Dışişleri Bakanı Moskova'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeler yapılması planlanıyor. Dışişleri bakanları Suriye, Libya, Transkafkasya ve Karadeniz bölgesindeki duruma odaklanarak bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar" açıklaması aktarıldı. Zakharova, Bakanların en üst düzey ikili temasların programını değerlendireceğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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