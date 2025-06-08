Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdün ile Gazze'yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdün ile Gazze'yi Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdün'ün dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri yaparak Gazze'deki durumu ve ateşkes çabalarını ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden elde edilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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