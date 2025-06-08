Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdün ile Gazze Üzerine Görüşme Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze'deki son durumu ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.