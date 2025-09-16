Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ile Bölgesel Meseleri Ele Aldı

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü. Görüşmede, ikili konular ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

