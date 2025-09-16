Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ile Bölgesel Meseleri Ele Aldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili konular ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
