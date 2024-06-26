Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile telefonda görüştü.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildi. Fidan, savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşin ilan edilmesi gerektiğine değindi. Ayrıca, insani yardımın kesintisiz biçiminde Gazze'ye ulaşmasının önemi vurgulandı.