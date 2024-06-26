Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede çatışma durumunun Gazze'den bölgesel düzeye yayılma riskine dikkati çekilerek, saldırıların bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildi.

Ayrıca görüşmede insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaşmasının önemi vurgulandı.