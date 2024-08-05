Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi tarafından kabul edildi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin daveti üzerine gittiği Mısır'ın Alemeyn kentinde, Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Bakanımız Hakan Fidan, Alemeyn'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi" denildi.