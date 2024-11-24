Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Medeniyetler İttifakı Küresel Forumu'na Katılacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'nın Portekiz'in ev sahipliğinde Cascais'te 25-27 Kasım'da düzenlenecek 10. Küresel Forumu'na katılacak. Fidan forumda yapacağı konuşmada, bölgede ve dünyada barışın sağlanması için Orta Doğu'daki kronik sorunlara çözüm bulunması gerektiğini vurgulayacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin 2005 yılından bu yana İspanya ile birlikte eş sunuculuğunu yürüttüğü BM Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu'na katılmak üzere Portekiz'in Cascais kentine gidecek.

Medeniyetler İttifakı'nın en üst düzeyli etkinliği olan ve iki yılda bir İttifak'ın Dostlar Grubu üyesi bir ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Forumların sonuncusu 2022 yılında Fas'ta yapılmıştı.

Forum'da Medeniyetler İttifakı'nın güncel faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin vizyonunun ele alınması öngörülüyor. Forum ile girişimin ana hedefi olan ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi uluslararası barış ve güvenliğin yanı sıra toplumsal huzuru da tehdit eden sınamalarla mücadele konusunda uluslararası toplum tarafından atılması gereken somut adımların ele alınması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Forum'un açılış konuşmasında Medeniyetler İttifakı girişiminin başlatılmasından yaklaşık 20 yıl sonra kutuplaşmanın, ayrımcılığın ve aşırıcılığın tekrar yükselişte olduğuna dikkat çekmesi bekleniyor. Bölgede ve dünyada barışın sağlanması için Orta Doğu'daki kronik sorunlara çözüm bulunması gerektiğini vurgulayacak olan Fidan, İslam karşıtlığına karşı ortak tutum benimsemesinin öneminin altını çizmesi ve BM İslamofobiyle Mücadele Özel Elçisi atanmasının bu yönde atılabilecek önemli bir adım olduğunu belirtecek.

Bu sene yapılacak Forum kapsamında 2021'de kabul edilen "Dini mekanları korumak için barış ve hoşgörü kültürünün teşvik edilmesi" başlıklı BM Genel Kurul Kararı uyarınca "BM Dini Mekanların Korunması Küresel Konferansı" da düzenlenecek.

Forum kapsamında ayrıca Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı da yapılacak. Bakan Fidan'ın konuşma yapacağı toplantının sonunda Dostlar Grubu üyeleri tarafından Cascais Bildirisi kabul edilecek.