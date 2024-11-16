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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Marmara Diplomasi Forumu'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Marmara Diplomasi Forumu'na Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Marmara Diplomasi Forumu'nun kapanış oturumuna katılarak gençlerin uluslararası meseleleri tartıştığı bir platforma destek verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen Marmara Diplomasi Forumu'nun kapanış oturumuna katıldı.

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin küresel ve bölgesel meseleleri tartıştığı, sorunlara çözüm aradığı Marmara Diplomasi Forumu'na katıldığını belirtti.

Antalya Diplomasi Forumu'ndan ilham alınarak düzenlenen ve müzakerelerin 3 dilde yapıldığı bu etkinliğin gençlerin araştırma, müzakere, eleştirel düşünme ve liderlik kabiliyetlerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

"Böyle değerli girişimleri desteklemekten ve gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, genç arkadaşlarıma çalışmalarında üstün başarı diliyorum."

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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