Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Malta'da AB Yetkilisi ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'da AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi. Görüşme, AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Malta'da Kallas ile görüştü.