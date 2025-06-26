Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkentte görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile Ankara'da bir araya geldi.