Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristanlı Mevkidaşıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkentte görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile Ankara'da bir araya geldi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel