Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Fransız mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Lüksemburg'da, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile görüştü.