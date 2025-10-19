Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da AB Yüksek Temsilcisi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, AB Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Lüksemburg'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldi.