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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüştü. Fidan, Türkiye'nin Lübnan'a gönderdiği ilaç yardımı için teşekkür edildiğini belirtti ve İsrail'in saldırılarına karşı duruş sergiledi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre,  Bakan Fidan, Brrleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurul Toplantısı için bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib ile görüştü.

Görüşmede, Bouhabib, Lübnan'daki durumla ilgili bilgi verirken, Türkiye tarafından Lübnan'a bu sabah gönderilen ilaç yardımından dolayı teşekkür etti.

Bakan Fidan, " İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail'in bölgeyi bir kaosa süreklemek istediğini" söyleyerek, Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti ve uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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