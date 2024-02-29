Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı ile Antalya'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin ilişkileri ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile Antalya'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile görüştü.
İki ülkenin ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler kapsamlı değerlendirilirken, buradaki durumun bölgenin güvenlik ve istikrarına etkilerine değinildi.