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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek. Fidan'ın gündeminde; ikili ilişkiler, güvenlik meseleleri, Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunu ilgilendiren konular ve bölgesel konular yer alacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek. Fidan'ın gündeminde; ikili ilişkiler, güvenlik meseleleri, Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunu ilgilendiren konular ve bölgesel konular yer alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Meclis Başkanı Afrim Gashi ve mevkidaşı Timco Mucunski ile görüşmek üzere yarın Makedonya'ya resmi bir ziyarette bulunacak. Fidan, temaslarında Türkiye-Makedonya ilişkileri, güvenlik meseleleri, Türk toplumunu ilgilendiren konular ve bölgesel konularını ele alacak.

Bakanlık'tan edinilen bilgiye göre; görüşmede ikili siyasi ilişkiler, FETÖ ile mücadele başta olmak üzere güvenlik meseleleri, ekonomik, savunma sanayi, inşaat, enerji, altyapı gibi çeşitli alanlarda iş birliğinin ve yatırımların artırılması konuları masaya yatırılacak. Ziyarette ayrıca Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunu ilgilendiren konular da Bakan Fidan tarafından gündeme getirilecek, terörle mücadele ve bu konudaki beklentiler de Kuzey Makedonya tarafına aktarılacak.

Kuzey Makedonya'nın Türkiye'nin en büyük 7'nci ticaret ortağı konumunda olduğunun hatırlatıldığı bilgilendirmede, ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara, Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımlarının ise 2 milyar dolara yaklaştığına dikkat çekildi.

Kuzey Makedonya'nın komşuları ile tarihten gelen birtakım sorunlarının olduğuna değinilen bilgilendirmede, ülkenin adının Kuzey Makedonya olarak değiştirilmesi ile bölgede olumlu bir hava hakim olsa da hükümet değişikliğinin ardından ilişkilerin yeniden gerildiği belirtildi.

Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Kuzey Makedonya Meclisi'ndeki Türk milletvekilleri, Arnavut siyasi parti liderleri ve Makedonya Türk toplumu mensuplarıyla buluşması da gündemde.

Kaynak: ANKA / Güncel

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