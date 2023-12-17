Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatından dolayı üzüntüsünü dile getirerek, Kuveyt halkına taziyelerini iletti ve yeni Emirlik görevinde başarılar diledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşmede, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Şeyh Salim aracılığıyla dost ve kardeş Kuveyt halkına taziyelerini iletti. Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı aracılığıyla, Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a da devraldığı Emirlik görevinde başarılar diledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğin her alanda daha da güçleneceğini vurguladığı da öğrenildi.