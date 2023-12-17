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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatından dolayı üzüntüsünü dile getirerek, Kuveyt halkına taziyelerini iletti ve yeni Emirlik görevinde başarılar diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşmede, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Şeyh Salim aracılığıyla dost ve kardeş Kuveyt halkına taziyelerini iletti. Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı aracılığıyla, Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a da devraldığı Emirlik görevinde başarılar diledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğin her alanda daha da güçleneceğini vurguladığı da öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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