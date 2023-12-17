Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatından dolayı üzüntüsünü dile getirerek, Kuveyt halkına taziyelerini iletti ve yeni Emirlik görevinde başarılar diledi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşmede, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Şeyh Salim aracılığıyla dost ve kardeş Kuveyt halkına taziyelerini iletti. Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı aracılığıyla, Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a da devraldığı Emirlik görevinde başarılar diledi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğin her alanda daha da güçleneceğini vurguladığı da öğrenildi.