Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ile Antalya'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile Antalya'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Kuveytli mevkidaşı Yahya ile görüştü.