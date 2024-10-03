Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya üzerinden bilgi paylaşıldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü" denildi.
Haber: ANKARA,