Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarları ve Gagauz Türkleri Temsilcilerini Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarları ve Gagauz Türkleri Temsilcilerini Kabul Etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Tatarları Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu ve Gagauz Türkleri temsilcilerini kabul etti. Görüşmeler, bölgedeki Türk topluluklarının durumu üzerine odaklandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu'nu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Kırım Tatarları Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Rıfat Çubarov ve KTMM heyetini Kiev Büyükelçiliğimizde kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Bir başka paylaşımda da Fidan'ın ziyareti kapsamında, Gagauz Türkleri temsilcilerini Kiev Büyükelçiliğinde kabul ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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