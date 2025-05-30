Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Yetkilileri ile Görüşecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Fidan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Fidan, bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edilmesi beklenen Fidan, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya gelecek.

Bakan Fidan'ın Kırım Tatar ve Gagavuz Türk toplumlarının temsilcileriyle görüşmesi de bekleniyor.