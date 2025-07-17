Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Konulu Toplantıya Katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde ABD'de gerçekleştirilen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde ABD'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, New York'ta düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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