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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KEİ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çevrim içi düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin KEİ Dönem Başkanlığı Arnavutluk'a devredildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç'in başkenti Oslo'da çevrimiçi düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Norveç'e geldi. Fidan, başkent Oslo'da çevrimiçi olarak düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Türkiye'nin yaptığı dönem başkanlığı Arnavutluk'a devredildi. - OSLO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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