Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'la Filistin Konusunu Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasıyla ilgili çalışmalar ve Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerle ilgili telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması amacıyla yürütülen ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca iki Bakan, Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerdeki son durumu ele aldı.