Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri ile Görüştü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta BM'nin 79. Genel Kurul toplantısı sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan bu kapsamda BM'nin 79. Genel Kurul toplantısı için geldiği New York'ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Dış Politika Hakan Fidan Diplomasi Politika New York Güncel Dünya Katar

Savaş Türkiye sınırlarına mı geldi? 'İsrail Suriye'yi vurdu' iddiası

Savaş Türkiye sınırlarına mı geldi? 'İsrail Suriye'yi vurdu' iddiası

 BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 Teyze bir ismi işaret etti! Fenomen Kübra bu yüzden mi intihar etti?

Teyze bir ismi işaret etti! Fenomen Kübra bu yüzden mi intihar etti?
Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

Vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Popcorn Doodle ile Gündem Değişiyor Popcorn Doodle Ekranına Taşındı Bursa elektrik kesintisi! 25-26 Eylül Osmangazi, İnegöl, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 25-26 Eylül Şahinbey, Oğuzeli, Nurdağı elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25-26 Eylül Buca, Konak, Torbalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 25-26 Eylül Yunusemre, Salihli, Alaşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 25-26 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Antalya elektrik kesintisi! 25-26 Eylül Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 25-26 Eylül Bahçelievler, Bağcılar, Maltepe, Esenyurt elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });