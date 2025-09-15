Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi çerçevesinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü.

Fidan, dün de toplantı kapsamında Al Sani ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
